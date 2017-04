Bundesliga, Wolfsburg-Bayern Monaco 0-6: Ancelotti campione di Germania!

29/04/2017 20:20

BAYERN MONACO CAMPIONE DI GERMANIA/ Il Bayern Monaco è campione di Germania per la 27/a volta nella sua storia: i bavaresi conquistano la matematica certezza del titolo vincendo 6-0 in casa del Wolfsburg. Grande soddisfazione per Carlo Ancelotti che dopo Serie A, Premier League e Ligue 1, aggiunge anche il Meisterschale della Bundesliga al suo incredibile palmares.

WOLFSBURG-BAYERN MONACO 0-6

19' Alaba, 36' Lewandowski, 45' Lewandowsi, 66' Robben, 80' Muller, 85' Kimmich

S.F