Siviglia, Nasri non ha convinto: niente riscatto

30/04/2017 01:54

SIVIGLIA NASRI CITY / Protagonista di una stagione con alti e bassi, Samir Nasri sembrerebbe non aver convinto il Siviglia: come riferisce 'Estadio Deportivo', infatti, il club andaluso avrebbe deciso di non riscattare il calciatore francese, arrivato in Spagna in prestito dal Manchester City con diritto di riscatto fissato a 19 milioni di euro. Ora per l'ex Arsenal si profila un ritorno in Inghilterra, in attesa di capire cosa gli prospetta il futuro.

B.D.S.