Calciomercato Juventus, Zidane 'promuove' James Rodriguez

29/04/2017 20:07

JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ ZIDANE - Si fa un gran parlare a Madrid del futuro di James Rodriguez. Accostato in Italia soprattutto alla Juventus, il fantasista colombiano non sta deludendo la fiducia di Zidane nelle ultime uscite. Il tecnico dei 'Blancos' promuove l'ex Monaco anche dopo il sofferto successo contro il Valencia: "Mi è piaciuta la prova di James. Ha giocato una buona partita, così come il resto della squadra - ha sottolineato Zidane in conferenza stampa - Sta facendo bene in queste ultime settimane". Dichiarazioni, queste, che avvicinano James Rodriguez verso la permanenza al Real?



G.M.