Empoli-Sassuolo, Di Francesco cambia squadra

29/04/2017 19:26

EMPOLI SASSUOLO DI FRANCESCO CONFERENZA / Tradizionale conferenza stampa della vigilia per Eusebio Di Francesco che ha parlato di Empoli-Sassuolo in sala stampa: "Affrontiamo una squadra che ha avuto delle difficoltà come noi, ma nelle ultime due partite ha portato a casa sei punti e anche contro squadra che ambivano a qualcosa di importante. Sono in grande salute e noi abbiamo gli uomini contati in mezzo al campo. Dover rinunciare sempre a 7-8 giocatori non aiuta, ma questo permette a chi ha giocato meno di mettersi in mostra".

"Anche prima facevamo buone prestazioni, ora stanno arrivando anche i risultati e voglio continuità. Siamo a due punti dalla dodicesima e vorrei almeno questa posizione di classifica, ma quel che più mi interessa è la continuità di risultati".

Di Francesco, infine, annuncia turnover: "Domani cambierò diversi giocatori, un po' per obbligo, un po' per scelta perché voglio dare a tutti l'opportunità di giocare e questo deve essere di grande stimolo per chi andrà in campo".

B.D.S.