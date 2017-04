Calciomercato Sassuolo, Di Francesco nubi sul futuro: "Non ho le idee chiare"

29/04/2017 19:01

CALCIOMERCATO SASSUOLO DI FRANCESCO / Si avvicina il momento della scelta per Eusebio Di Francesco: nelle prossime settimane l'allenatore del Sassuolo dovrà sciogliere la riserva sul suo futuro. In conferenza stampa prima del match contro l'Empoli, l'allenatore ha spiegato di non aver ancora preso una decisione: "Ho detto che ne parleremo a maggio e lo faremo. Il momento si sta avvicinando: se avessi le idee chiare, non avrei detto maggio".

B.D.S.