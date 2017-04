Cagliari-Pescara, Rastelli avverte: "Non sarà una gara facile!"

29/04/2017 18:53

CAGLIARI PESCARA RASTELLI / Cagliari alle prese con il Pescara nella 34a giornata di campionato. Massimo Rastelli, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto il punto sulla sua squadra: "Tutti si attendono una facile vittoria da parte nostra ma nel calcio di partite scontate non ce ne sono. Basti ricordare i risultati a sorpresa colti la settimana scorsa da Empoli e Crotone. Le partite vanno giocate e vinte sul campo. Il Pescara accompagna l’azione con tanti uomini e verticalizza in modo pericoloso, ha giocatori rapidi che attaccano la profondità. Noi affrontiamo la gara con molte motivazioni: una vittoria ci porterebbe a 41 punti e a consolidare il dodicesimo posto. Poi avremo ancora a disposizione altre quattro partite per migliorare ancora la classifica".

M.D.A.