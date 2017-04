Ligue 1, Monaco di rimonta: la Juve è avvertita!

29/04/2017 18:51

MONACO TOLOSA JUVENTUS - Prezioso successo in rimonta del Monaco, che prosegue la corsa in vetta alla classifica in Ligue 1. Triplo 'messaggio' alla Juventus dei monegaschi in vista della semifinale di Champions League: al vantaggio ad inizio ripresa del Tolosa con Toivonen, la squadra di Jardim ha risposto grazie alle marcature di Glik, Mbappé (al 24° gol stagionale) e Dimar. Il Monaco allunga così a +3 in classifica sul Paris Saint-Germain (impegnato domani a Nizza) a parità di partite disputate. La Juve e Allegri sono avvertiti.



Monaco-Tolosa 3-1

46' Toivonen (T); 49' Glik; 64' Mbappé; 75' Lemar