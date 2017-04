29/04/2017 18:32

INTER SANTON ANSALDI - Confermate le assenze di Ansaldi e Santon per il match che vedrà l'Inter ospitare domani a 'San Siro' il Napoli nel posticipo della 34a giornata di campionato. L'ex Genoa e il terzino italiano sono stati gli unici ad allenarsi ancora a parte nella rifinitura di oggi e non saranno quindi a disposizione di Pioli per la gara al cospetto di Insigne e compagni.



G.M.