Calciomercato, Belotti contro Schick: occhi delle 'big' su Torino-Sampdoria

29/04/2017 18:11

CALCIOMERCATO SERIE A TORINO SAMPDORIA BELOTTI SCHICK / Torino e Sampdoria stasera scenderanno in campo per la 34a giornata di Serie A. Entrambe posizionate a metà classifica, le due compagini metteranno in mostra diversi talenti ambiti dai migliori club italiani ed europei. Su tutte brillano le stelle di Andrea Belotti e Patrik Schick, da tempo al centro di svariate indiscrezioni di calciomercato. Il primo, capocannoniere del campionato con ben 25 reti, ha firmato a dicembre il rinnovo coi granata fino al 2021 con una clausola rescissoria di circa 100 milioni di euro. Clsse '93, grazie a Mihajlovic ha trovato la sua definitiva consacrazione, conquistando la titolarità anche in Nazionale. Il secondo, che di gol ne ha siglati 10 in massima serie, è la vera rivelazione della formazione di Giampaolo. Appena 21enne, vanta già svariate pretendenti, con la società blucerchiata che sta provando a blindarlo. Così, il calciomercato Serie A da tempo ha messo nel mirino loro due e stasera molti osservatori avranno la possibilità di vederli l'uno contro l'altro.

Calciomercato, occhi delle 'big' su Belotti e Schick

La clausola imposta da Urbano Cairo per il 'Gallo' ha frenato le tante voci di mercato che a inizio stagione hanno accompagnato l'attaccante italiano. Tuttavia, ci sono ricchi club che non sembrano spaventati dall'esosa valutazione, come il Manchester United, che continua a seguire Belotti. Tra le 'big' europee alla finestra ci sono anche Barcellona, Real Madrid, Manchester City e Chelsea, mentre in Italia è stato accostato al Milan e al Napoli.

Anche Patrik Schick fa gola a molte squadre italiane. L'Inter è da tempo sulle sue tracce, ma deve fare i conti con Juventus, Milan, Napoli, Roma e Fiorentina. Da non sottovalutare, inoltre, le ipotesi che provengono dall'estero, dove diverse squadre inglesi lo stanno monitorando. Schick al momento hauna clausola rescissoria da circa 25 milioni di euro, ma la dirigenza sampdoriana vorrebbe aumentarla considerevolmente.

M.D.A.