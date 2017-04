Liga, Marcelo salva il Real: Valencia ko, sospiro di sollievo per Zidane

29/04/2017 18:07

REAL MADRID VALENCIA / Real Madrid col brivido. Una rete a 4' dal termine di Marcelo consegna tre punti fondamentali per la corsa alla Liga all'undici allenato da Zidane: Valencia ko per 2-1 al 'Bernabeu', con la splendida punizione di Parejo che aveva risposto all'82' all'iniziale vantaggio firmato dal solito Cristiano Ronaldo (il portoghese ha anche fallito un rigore sull'1-0). I 'Blancos', in attesa del derby Espanyol-Barcellona, staccano di tre punti in classifica i rivali blaugrana a parità di partite giocate.

Real Madrid-Valencia 2-1

27' Ronaldo; 82' Parejo (V); 86' Marcelo