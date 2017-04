Juventus, Buffon alza la guardia: "Bergamo che sia da insegnamento"

29/04/2017 17:32

JUVENTUS BUFFON / Nessun allarme, ma un insegnamento prezioso per chiudere in maniera trionfante il campionato: Gianluigi Buffon parla del pareggio contro l'Atalanta che ha scosso le news Juventus. Il capitano bianconero analizza la gara di Bergamo: "Ci sono due modi di vederla: con il bicchiere mezzo vuoto, bisogna fare attenzione, perché si fa in fretta a pagare dazio. Guardando in positivo, c'è da dire che, nonostante questo, stavamo per vincere la partita: questo la dice lunga sulla nostra forza. Il 2-2 di ieri non accende alcuna spia, ma ci farà bene per le prossime gare, dandoci indicazioni su quelli che devono essere gli ingredienti per affrontare le prossime partite: servono la giusta cattiveria e la giusta ferocia, altrimenti si fatica contro tutti. Detto questo, abbiamo conseguito risultati ottimi in questi tre mesi, quindi non c'è da eccedere in negatività".

Dal campionato alla Champions, con l'impresa contro il Barcellona ancora viva: "Passare il turno con il Barcellona senza subire gol è stata una soddisfazione condivisa con tutto il gruppo. Dalla difesa che si è 'spaccata in quattro' a tutti gli altri".

Infine, inevitabile chiosa sulla sua carriera che lo ha visto protagonista prima con il Parma e poi con la Juventus dopo un colpo di calciomercato da record: "Ho fatto un rapido calcolo: ho iniziato con giocatori nati nei primi anni '60, finirò con i 2000. In un certo senso ho attraversato quattro decenni, cercando di esserci sempre e non soccombere mai. E il mio orgoglio più grande è quello di esserci riuscito".

