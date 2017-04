Cagliari-Pescara, Murru: "Brutti ricordi con Zeman"

29/04/2017 17:33

CAGLIARI MURRU / Nicola Murru, giovane terzino del Cagliari, ha fatto il punto sulla sua squadra e le prospettive future: "Europei Under 21? Me la posso giocare con tutti. Barreca e Masina sono forti ma sono consapevole dei miei mezzi - spiega alla 'Gazzetta dello Sport' - Poi, la scelta spetta al mister. Pescara? All’andata, con noi in dieci, Caprari ha pareggiato nel recupero. Vogliamo vincere senza prendere gol. Loro non hanno nulla da perdere, può essere pericoloso. Ma siamo decisi a prenderci i 3 punti. Mio periodo con Zeman? Brutti ricordi: non giocavo, siamo retrocessi. Acqua passata, sono concentrato sul Cagliari".

RASTELLI - "Per lui parla il campo. E' stato bravo nel centrare gli obiettivi. Siamo risaliti subito da primi e con vari record. In A, con tanti infortuni, non abbiamo mai sofferto: ci sono cinque gare da chiudere al top. Qualcuno mugugna, ma l’allenatore ha dato salvezza, gioco e soddisfazioni. Penso al 3-0 all’Atalanta e al 2-1 all’Inter a 'San Siro'".

M.D.A.