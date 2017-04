Genoa-Chievo, Juric: "Uniti per vincere. Presidente sereno, non penso al futuro"

29/04/2017 17:16

GENOA CHIEVO JURIC / Genoa alla ricerca di punti preziosi per la salvezza. Ivan Juric, alla vigilia della gara contro il Chievo, è intervenuto in conferenza stampa: "La squadra mi sembra carica. Siamo consapevoli che è la partita più importante, questa è la fase decisiva. E’ sempre pericoloso affrontare una squadra che viene da una serie negativa come il Chievo. E’ una squadra che cambia poco negli anni, un organico esperto, con giocatori di valore. Questo è un momento fondamentale per società e tifosi. Come si fa in famiglia le problematiche si lasciano da parte, bisogna essere tutti uniti e determinati a fare il meglio possibile. Ieri abbiamo ricevuto la visita del presidente: l’ho visto sereno, ha parlato con la squadra e portato sostegno. Bene così. Queste partite vanno affrontate come una finale per dare tutto, senza pensare al futuro e a niente. Per vincere dovremo attaccare, essere concentrati, ma soprattutto portare in campo il lavoro della settimana".

M.D.A.