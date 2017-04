Pisa, Gattuso annuncia: "Al 99% vado via"

29/04/2017 17:00

PISA GATTUSO / Gennaro Gattuso non sarà l'allenatore del Pisa il prossimo campionato: prima della gara contro il Bari, il tecnico ha spiegato che "Al 99% l'avventura è finita". La squadra toscana è retrocessa in Lega Pro dopo un campionato tormentato per le note vicende societarie e Gattuso ha spiegato: "Ho grandi responsabilità, me le sento addosso - le sue parole a 'Sky' -. Tante scelte le ho fatte io, pensavamo di poter fare meglio, ne avevamo le qualità. Il 99% delle responsabilità me le assumo io".

B.D.S.