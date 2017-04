Empoli-Sassuolo, Martusciello avverte: "Serve l'approccio giusto"

29/04/2017 16:27

EMPOLI SASSUOLO MARTUSCIELLO / Giovanni Martusciello, allenatore dell'Empoli, ha parlato alla vigilia della gara contro il Sassuolo. Il tecnico è intervenuto oggi in conferenza stampa: "La gara di domani sarà complicata perché vaniamo da due ottime prestazioni e bisogna capire bene l´approccio alla stessa. Non voglio assolutamente che la squadra cada nell'errore pericoloso di affrontare una gara con l'idea di essere diventati bravi all'improvviso. Dobbiamo approcciare il match in maniera forte e determinata perché in queste cinque gare si decide il nostro futuro. Il Sassuolo è una squadra forte allenata benissimo, da un allenatore bravo. Loro sono stati bravi perché si sono risollevati da un´annata complicata e le ultime prestazioni mi hanno fatto vedere una squadra che, in questo momento del campionato è più forte del Milan e della Fiorentina. Domani dobbiamo avere la giusta preoccupazione di affrontare una formazione superiore a noi in maniera netta. Il Sassuolo è squadra fatta di giovani con grande dinamismo e grandi qualità tecniche".

STADIO - "E' una cosa bella per Empoli, parlare di una nuova casa e pensarla possibile nel giro di pochi anni, ma per me in questo momento è difficile parlare di futuro, perché sono concentratissimo sul presente".

M.D.A.