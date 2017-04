Genoa-Chievo, Maran: "Manca la fame per fare punti"

29/04/2017 16:23

GENOA CHIEVO MARAN CONFERENZA / L'allenatore del Chievo Rolando Maran chiede una svolta alla sua squadra: reduce da un periodo negativo, il tecnico clivense analizza le prestazioni della sua squadra alla vigilia del match contro il Genoa. "Dopo aver raggiunto la salvezza abbiamo avuto questo calo, è venuta meno la fame per fare punti. Contro il Torino però, al di là del risultato, ha visto il giusto impatto caratteriale. Il primo passo per risollevarci lo abbiamo fatto, ora è il momento di fare risultati. Anche il Genoa ha ripreso le giuste motivazioni e vorrà fare la partiti. Hanno bisogno di punti, ma non non ci accontentiamo di quanto fatto finora".

B.D.S.