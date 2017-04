Juventus, da Bergamo con un'arma in più: Dani Alves il 'sostituto' di Cuadrado

Giuseppe Barone

29/04/2017 18:58

JUVENTUS DANI ALVES CUADRADO / Trasferta bergamasca dal sapore agrodolce per la Juventus che ieri sera non è andata oltre il 2-2 in casa dell'Atalanta. Una vittoria mancata che, come ribadito da Allegri dopo Atalanta-Juventus, sarebbe potuta valere una grande fetta di Scudetto. Il pareggio è arrivato proprio in extremis, proprio dopo che l'avanzamento di Dani Alves aveva portato al momentaneo vantaggio bianconero. Una mossa tattica, quella di Allegri, che per una manciata di secondi non ha regalato il successo ad una 'Vecchia Signora' sempre più vicina al traguardo tricolore. Le news Juventus fanno registrare però un tecnico che può comunque abbozzare un sorriso. L'ex milanista va via da Bergamo con una freccia in più nella propria faretra: Dani Alves in posizione avanzata alla Cuadrado.

Juventus, Dani Alves la freccia di Allegri

La stagione della Juventus ha cambiato decisamente volto con il nuovo modulo adoperato da Allegri. Dalla difesa a tre, tanto cara a Conte, ad un più europeo 4-2-3-1. Fondamentali in questo assetto tattico sono proprio i tre trequartisti alle spalle di Higuain: Mandzukic e Cuadrado larghi con Dybala nel mezzo. Con Pjaca out per il brutto infortunio rimediato in nazionale, le alternative bianconere sugli esterni d'attacco si sono però ridotte al lumicino, costringendo di fatto Allegri a concedere gli straordinari ai suoi titolari. Uniche alternative, proposte in rare occasioni, sono stati gli inserimenti a gara in corso di Sturaro e Lemina, evidentemente adattati sugli esterni.

Atalanta-Juventus ha però 'regalato' una soluzione alternativa ma ugualmente efficace. A circa un quarto d'ora dal termine l'ex tecnico del Milan ha richiamato in panchina uno spento Cuadrado, lanciando nella mischia Lichtsteiner. Cambio conservativo? Neanche per sogno. L'inserimento dello svizzero ha permesso a Dani Alves di alzarsi sulla linea degli attaccanti fungendo da vera e propria ala destra. Niente calciomercato dunque, il miglior acquisto in attacco la Juventus lo ha ritrovato in casa. Una soluzione che ha poi portato dal momentaneo vantaggio e che soprattutto ha regalato ad Allegri un'arma in più in vista del rush finale.