29/04/2017 16:12

MONACO JUVENTUS BAKAYOKO / Allarme Bakayoko in casa Monaco: il centrocampista francese si è infortunato in allenamento scontrandosi con l'ex del Torino Glik. Il talento transalpino ha avuto la peggio procurandosi la frattura del setto nasale. Per lui niente sfida di campionato contro il Tolosa oggi, ma alte possibilità di esserci contro la Juventus mercoledì con una maschera protettiva.

B.D.S.