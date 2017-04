Calciomercato Milan, colpo di scena Deulofeu: il Marsiglia prova lo sgambetto

29/04/2017 15:44

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU / C'è una nuova insidia a sorpresa per il Milan nella strada che porta alla conferma di Gerard Deulofeu. Rinato in rossonero, l'esterno offensivo spagnolo potrebbe far rientro in estate al Barcellona che vanta un'opzione per il riacquisto del calciatore per 12 milioni di euro e sembra intenzionato ad esercitarla. Il Milan, dunque, proverebbe poi a riprendere l'ex Everton dai blaugrana, in prestito o con un'altra formula ancora da individuare. È proprio qui però che, secondo quanto assicurano dalla Francia, sta provando ad inserirsi il Marsiglia. Il Ds Andoni Zubizarreta, ex Barcellona, secondo 'France Football' avrebbe già avuto dei contatti in prima persona col Barça per cercare di strappare una sorta di via preferenziale per Deulofeu e bruciare dunque il Milan in estate. Si attendono ora ulteriori sviluppi.



L.P.