DIRETTA Serie A, Crotone-Milan 1-0: letale Trotta! LIVE

M.D.A.

30/04/2017 15:00

DIRETTA CROTONE MILAN LIVE / Dopo la vittoria in casa della Sampdoria, il Crotone è alle prese con la difficile sfida contro il Milan, reduce invece dalla sconfitta contro l'Empoli. Quando siamo giunti alla 34a giornata di campionato, i rossoneri non sono più in corsa per la Champions e si guardano le spalle dall'Inter per l'Europa League, mentre i ragazzi di Nicola sperano ancora di scavalcare l'Empoli (per ora distante cinque lunghezze) e raggiungere la salvezza. Calciomercato.it vi offre la diretta del match dello 'Scida'.

FORMAZIONI UFFICIALI

CROTONE (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden, Barberis, Crisetig, Nalini; Falcinelli, Trotta. All.: Nicola

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Paletta, Vangioni; Kucka, Locatelli, Mati Fernández; Suso, Lapadula, Deulofeu. All.: Montella

CLASSIFICA: Juventus 84*; Roma 75; Napoli 71; Lazio 64; Atalanta 64*; Milan 58; Inter 56; Fiorentina 55; Torino 49*; Sampdoria 46*; Udinese 43; Cagliari e Chievo 38; Sassuolo 36; Bologna 35; Genoa 30; Empoli 29; Crotone 24; Palermo 16; Pescara 14. *una partita in più