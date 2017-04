Calciomercato Juventus, Caldara promosso e Spinazzola rimandato

Salvatore Lavino (Twitter @sal85lav)

29/04/2017 15:10

JUVENTUS CALDARA SPINAZZOLA / La partita di ieri pareggiata per 2-2 tra Atalanta e Juventus è stata l'occasione giusta per i bianconeri di vedere all'opera due futuri giocatori che saranno di casa allo 'Stadium', grazie ad operazioni di calciomercato già definite. Si tratta di Mattia Caldara e di Leonardo Spinazzola, protagonisti di una prova agli antipodi. Il primo, che detiene anche il record di difensore più prolifico della stagione in Serie A (ma da ieri in coabitazione con il compagno di squadra Conti) si è distinto con un'ottima prestazione personale. Per Spinazzola invece il match è stato di quelli da archiviare e dimenticare al più presto. Caldara ha fatto vedere di avere personalità e grinta, non sbagliando nulla anche davanti ad un dirimpettaio come Gonzalo Higuain: l'argentino non ha mai visto il pallone, in particolar modo per la capacità del giovane atalantino di giocare di anticipo e di evitare sistematicamente i duelli uno contro uno. Le premesse che hanno convinto la Juventus ad acquistare il centrale per il 2018 erano già ottime, ma dopo ieri sono state ulteriormente confermate. Il ragazzo si è ben distinto anche palla al piede e quando si è trattato di contribuire in certe fasi ad aiutare la formazione di Gian Piero Gasperini a gestire il pallone. E proprio Caldara è risultato essere tra i migliori in campo al termine di Atalanta-Juventus.

Atalanta-Juventus, Caldara e Spinazzola croce e delizia

Fa da contraltare invece la prestazione di Leonardo Spinazzola: l'esterno mancino fino ad oggi aveva sempre giocato ad alti livelli, fornendo un contributo importante per la manovra dei suoi. Ieri però è girato tutto storto per l'ex Vicenza e Perugia, che oltre a perdere tutti i duelli contro Daniel Alves si porta sulla coscienza anche i due gol incassati dall'Atalanta: il primo è in realtà un autogol che ha permesso alla Juventus di pareggiare, mentre il secondo è stato propiziato da una sua disattenzione che ha consentito allo stesso Daniel Alves di battere Berisha. Spinazzola è parso al contrario di Caldara poco deciso e ha finito col disputare la sua peggiore gara in stagione. Ma il giudizio sul suo conto non cambia: il calciomercato Juventus con lui e Caldara vede due importanti rinforzi in grado di potersi integrare al meglio in bianconero e di affermarsi per lungo tempo.