Bologna-Udinese, i convocati di Donadoni: quante assenze

29/04/2017 14:56

BOLOGNA UDINESE CONVOCATI DONADONI / Roberto Donadoni, tecnico del Bologna, ha convocato 22 giocatori per la gara di domani contro l'Udinese. Per via delle numerose assenze (Nagy, Pulgar, Dzemaili, Di Francesco tra gli altri), l'allenatore lombardo ha aggregato alla squadra quattro giovani della primavera: si tratta di Ravaglia, Tabacchi, Cozzari e Trovade. Di seguito, l'elenco completo: Da Costa, Mirante, Ravaglia, Gastaldello, Krafth, Maietta, Masina, Mbaye, Oikonomou, Torosidis, Cozzari, Donsah, Tabacchi, Taider, Trovade, Viviani, Destro, Krejci, Okwonkwo, Petkovic, Sadiq, Verdi.

N.L.C.