Roma-Lazio, Spalletti: "Monchi? Ci siamo appena conosciuti. Conta il presente, non il futuro"

29/04/2017 15:00

ROMA LAZIO CONFERENZA SPALLETTI / Alla vigilia del tanto atteso derby contro la Lazio di Inzaghi, Luciano Spalletti si è presentato in sala stampa per la solita conferenza di rito. Dalle ultime news Roma al suo futuro, ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it.

DERBY: "E' una cosa bellissima, da gustarsi. Lo faremo insieme, sia io che i miei giocatori. Ci sono emozioni in questa partita indescrivibili. Sarebbe stato meglio giocarlo in notturna , concordo con Inzaghi. Per dare un'atmosfera diversa e per non incorrere nel rischio di una temperatura alta che possa inficiare lo spettacolo. Sarà il mio ultimo derby? Dobbiamo arrivare in fondo con il secondo posto che ci siamo conquistati. Abbiamo la chiave per il paradiso, dobbiamo tenercela stretta e andare dritti per la nostra strada, il resto non ci può e non ci deve distrarre".

LAZIO: "Mi aspetto lo stesso atteggiamento della Coppa Italia da parte loro. Non è che l'abbiano fatto solo con noi, loro ormai sanno quali sono le loro qualità e le sfruttano. Inzaghi è molto bravo a mettere la squadra in campo, punta sul collettivo e non sul singolo. Con questo 3-5-2 hanno sostanza in fase difensiva e imprevedibilità in ripartenza. Hanno creato problemi a tutti, la classifica lo dimostra".

DE ROSSI: "Sarà probabilmente recuperato e sarà un valore aggiunto per noi".

JUVENTUS: "C'è margine per recuperare ancora qualche punto, non è questione che la lotta sia ancora aperta per lo scudetto come dice Allegri. Faremo il massimo e vedremo dove saremo. La Juve ragiona come se noi facessimo 90 punti? Sono tantissimi, l'anno scorso ne facemmo 46 nel girone di ritorno. Se ci fossi stato dall'inizio sarebbero stati 92...ma all'inizio, semplicemente, non era la mia squadra. E' comunque importante fare il massimo e raggiungere la seconda posizione, sarebbe tanta roba. La Juve ieri ha dimostrato perché di fatto è imprendibile in questo momento. Il campionato è come uno scatolo che va riempito a ogni giornata con qualcosa. Il secondo posto sarebbe un risultato strepitoso, andrebbero fatti i complimenti a tutti. In generale, dall'anno scorso abbiamo fatto un percorso stupendo. Ci siamo riproposti come squadra di rango facendo un grandissimo lavoro".

MONCHI: "Ci siamo soltanto conosciuti per adesso, la priorità è il secondo posto più che il mercato. E' una bella persona così come mi avevano detto, un grande professionista e lavorerà per il meglio della Roma".

EL SHAARAWY: "E' un giocatore importante per noi, ha fatto bene a Pescara. Per domani però non dirò niente fino all'ultimo momento, mi prenderò tutto il tempo possibile per non sbagliare la formazione".

TOTTI: "Non so se sarà il suo ultimo derby. Non ho chiesto niente nè a lui nè alla società. Emotivamente lui sarà comunque sempre coinvolto in una partita del genere, a prescindere da cosa farà in futuro".

N.L.C.