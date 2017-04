DIRETTA - Serie B, 39a giornata: raddoppio Trapani, pareggia il Cittadella

29/04/2017 15:00

SERIE B 39A GIORNATA SPAL TERNANA LATINA / Sette i match di serie B previsti in questo pomeriggio della 39esima giornata. Dalla vetta, con la Spal che affronterà lo Spezia fuori casa. Alle ore 15.00 però avrà soprattutto inizio una fitta lotta per evitare la retrocessione, con la maggior parte delle protagoniste in campo: Bari-Pisa, Latina-Ascoli, Ternana-Carpi e Trapani-Entella.

Bari-Pisa 0-0

Cittadella-Cesena 1-1: 26' Ligi (Ces), 36' Arrighini (Cit)

Latina-Ascoli 0-0

Pro Vercelli-Perugia 0-1: 39' Mancini

Spezia-Spal 0-0

Ternana-Carpi 0-0

Trapani-Entella 2-0: 33' Nizzetto, 38' Barillà

CLASSIFICA: Spal 73, Verona 66, Frosinone 65, Perugia 57, Cittadella 57, Benevento 55, Carpi 54, Spezia 54, Entella 51, Bari 51, Salernitana 51, Novara 50, Pro Vercelli 47, Cesena 46, Avellino 45, Ascoli 44, Brescia 42, Trapani 41, Vicenza 41, Ternana 39, Latina 34, Pisa 33.

L.I.