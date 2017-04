Roma-Lazio, Inzaghi: "Loro favoriti, ma non è una rivincita. Voglio mentalità vincente"

29/04/2017 14:32

SERIE A LAZIO CONFERENZA INZAGHI / Quarto derby stagionale tra Roma e Lazio alle porte. Non una rivincita della Coppa Italia, secondo il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi: "Quello è un capitolo chiuso - ha detto - Domani sarà durissima, loro sono certamente favoriti. Ma noi siamo pronti a disputare una grande partita. Non rilassati, come ho letto in giro: in questo finale di stagione ci giochiamo tutto, niente è stato ancora fatto. Atalanta, Milan, Inter e anche la Fiorentina possono rientrare. Domani mi aspetto mentalità vincente, chiederò ai miei giocatori un'altra impresa. Ma so che ne sono capaci". Più che dubbi di formazione, analisi delle varie possibilità: "Li abbiamo affrontati sia con la difesa a tre che a quattro, conterà molto l'interpretazione. Sto riflettendo su Anderson e Keita, li ho provati anche insieme. Deciderò dopo l'ultimo allenamento".

N.L.C.