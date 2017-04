Calciomercato Napoli, Sarri: "Mi spiace per Tolisso. Mertens? Ciclo finito..."

29/04/2017 14:07

CALCIOMERCATO NAPOLI SARRI TOLISSO MERTENS / Alla vigilia della delicata sfida di 'San Siro' contro l'Inter, Maurizio Sarri ha parlato del suo Napoli, lasciandosi andare anche a qualche commento sul mercato: "Tolisso? Mi spiace per chi non è venuto a Napoli, non sa cosa si è perso".

FUTURO - "L'ho detto, penso al campo. Al momento ho un contratto con il Napoli e conta questo. Se il presidente non dovesse essere contento me lo dirà, se io non sarò contento lo dirò al presidente. Se De Laurentiis vuole proseguire su una linea progettuale, è anche la mia intenzione. Poi lui può anche decidere di mandar via tutti e tenere me, oppure di tenere tutti gli altri e mandare via me. Ma perché tutte queste domande? Sapete qualcosa che non so?".

MERTENS - "E' un giocatore rappresentativo di questo ciclo, come Insigne e come altri. Se dovesse andar via e con lui altri, significherebbe che parleremmo di un ciclo finito".

