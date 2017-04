SONDAGGIO CM.IT - Sfida a distanza tra Roma e Napoli: a rischiare sono i giallorossi

29/04/2017 13:52

SONDAGGIO CM.IT ROMA NAPOLI LAZIO INTER / Sarà una giornata di serie A molto combattuta, dal momento che scenderanno in campo sia Roma e Lazio che Inter e Napoli. Il derby capitolino mette in pausa ogni obiettivo stagionale, per una gara che fa storia a sé. Impossibile però non guardare alla Juventus, fermata dall'Atalanta e soprattutto al Napoli, al momento distante quattro punti.

Sfida delicata per il gruppo di Sarri, che dovrà riuscire ad avere la meglio dell'Inter di Icardi a 'San Siro'. Perdere altri punti vorrebbe dire assottigliare ulteriormente le chance per il secondo posto. Gare delicate per entrambe ma, stando a quanto ribadito dai followers del profilo ufficiale Twitter di Calciomercato.it, a rischiare di più sarebbe la Roma. A pensarla così è il 52% dei votanti, mentre il 48% reputa potenzialmente proibitiva la trasferta di Milano del Napoli.

L.I.