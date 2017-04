Chelsea, Conte: "Hazard resta? Non lo so"

29/04/2017 12:58

CALCIOMERCATO CHELSEA CONTE HAZARD / Il futuro di Eden Hazard è piuttosto incerto. Lo conferma Antonio Conte, che, come riporta il 'Daily Mirror', non si è sbilanciato sulla permanenza del belga al Chelsea: "Non ho la palla di cristallo - ha detto il tecnico - So che la società non ha intenzione di venderlo e credo che lui si trovi molto bene qui. Ma conta anche la volontà del giocatore. Insomma non posso assumermi la possibilità di dire se Eden resterà, così come non posso dirlo degli altri". Hazard ha un contratto fino al 2020 con i 'Blues'.

N.L.C.