Crotone-Milan, Montella: "De Sciglio? I fischi non aiutano. Su Aubameyang..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

29/04/2017 13:00

CROTONE MILAN CONFERNEZA MONTELLA / Una sfida facile soltanto sulla carta quella tra Crotone e Milan, che i rossoneri dovranno vincere a ogni costo. Troppi punti persi nella corsa all'Europa e, dopo il pareggio dell'Atalanta contro la Juventus, è tempo di recuperare terreno. Di questo e in generale delle ultime news Milan ha parlato Vincenzo Montella in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Ho visto una squadra che sta bene fisicamente, e ne parlo in termini oggettivi. Sotto quest'aspetto sono sereno e in allenamento abbiamo lavorato sulla fase realizzativa".

CROTONE - "Probabilmente il pubblico riesce a trasmettere la giusta carica ai propri calciatori. Affronteremo una squadra organizzata, che giocava bene e con orgoglio anche nel girone d'andata. Apprezzo Nicola e sarà da me votato come miglior tecnico dell'anno. Entrambe dovremo vincere, da questo punto di vista saremo nelle stesse condizioni".

LOCATELLI - "Sta avendo il suo percorso ed è una risorsa per il presente e il futuro del Milan. Sa bene che è importante per noi".

PICCOLE - "Abbiamo perso e vinto con le grandi e le piccole. Ovvio però che sia difficile accettare una sconfitta a San Siro contro l'Empoli, con tutto il rispetto per loro. Europa League? Vogliamo entrare in Europa, al di là del posto in classifica e dei possibili preliminari".

FISCHI - "Un calciatore e un allenatore devono accettare i fischi, se manifestati in un certo modo. De Sciglio ha subito dei fischi, quando perdevamo in casa contro l'Empoli. Certe cose ci stanno. De Sciglio è però un nostro patrimonio e di certo questo scetticismo non aiuta. E' successo anche a me di prendere fischi a Roma. Poi mi hanno osannato".

MERCATO - "Si sta parlando troppo di mercato. In settimana la società ci ha chiesto di pensare esclusivamente al finale di stagione, mirando all'Europa. Di mercato se ne parla troppo. E' ovvio che una nuova società si guardi intorno per capire quali siano le possibilità, però poi si tende a speculare. Non preferisco Aubameyang a Cavani, Benzema a Morata e tanti altri nomi che sono usciti. A me non interessa parlare di futuro ad oggi. C'è chi specula, attribuendomi delle preferenze".

PERCORSO - "Siamo partiti da un punto, in cui c'era tanta sfiducia. Abbiamo creato un gruppo e una mentalità. Credo che il Milan, con i suoi pregi e difetti, sia una squadra piacevole da guardare".

OBIETTIVI - "Non voglio essere negativo. Il percorso lo analizzeremo al termine della stagione. Per ora siamo in lotta ancora per l'Europa".