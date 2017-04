Calciomercato Juventus, il Chelsea insiste per Marchisio

29/04/2017 12:32

CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCHISIO CHELSEA / Il Chelsea e Antonio Conte fanno sul serio per Claudio Marchisio. Il centrocampista è stato uno dei fedelissimi del tecnico pugliese sia ai tempi della Juventus che in Nazionale. Una prima offerta di 20 milioni è stata respinta dai bianconeri, ma, secondo il 'Sun', i 'Blues' non si danno per vinti e vorrebbero pareggiare la richiesta di 30 milioni di euro. Anche se la Juventus ha iniziato a pensare a inserire Marchisio in uno scambio con il Chelsea.

N.L.C.