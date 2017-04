Fiorentina, Tatarusanu: "Mai temuto di perdere il posto, Sousa crede in me"

29/04/2017 12:18

FIORENTINA TATARUSANU / "Non ho mai avuto paura di perdere il posto, per Sousa sono il numero uno". E' molto sicuro di sè Ciprian Tatarusanu, portiere della Fiorentina che si racconta in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport'. "Forse non sono un idolo per i tifosi viola, ma la verità è che sono molto esigenti con tutti. A volte esagerano. Ho un contratto fino al 2018 e un bravo agente, a Firenze mi trovo benissimo". Qualche rammarico per come è andata la stagione: "Per l'Europa League siamo lì, la differenza con l'anno scorso è che allora eravamo partiti più forte. Sousa ci ha insegnato a non mollare mai, ci crediamo. E con lui gioco molto il pallone, mi sento responsabilizzato". I portieri che più apprezza: "Buffon e Donnarumma, ammiravo molto Van Der Sar e Casillas". Il più forte giocatore che ha visto alla Fiorentina: "Non ho dubbi: Giuseppe Rossi".

N.L.C.

