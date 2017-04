Torino, Cairo parla chiaro: "Questa Juventus non fa bene al nostro calcio"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

29/04/2017 12:05

TORINO CAIRO EUROPA / Il Torino di Cairo e Mihajlovic ha di certo fatto passi da gigante in questa stagione. Bel gioco e tanti gol, anche se si denota una difesa ancora da registrare. Le reti subite sono state fin troppe, con gare dai punteggi eclatanti. Il solo Belotti non è bastato a conquistare l'Europa, che però resta il reale obiettivo del club granata.

Intervistato dal 'Corriere dello Sport', il presidente Cairo ha affrontato svariati temi, a partire dalle origini della passione per il calcio: "Giocavo nella Pro Sesto, indossando la maglia numero 7, come ala destra. Passavo poco la palla, provando a saltare l'uomo. Nella storia del Torino la numero 7 è stata molto importante e quando ho iniziato a indossare gli scarpini il mio idolo era Claudio Sala".

BERLUSCONI - "E' vera la storia della telefonata a Berlusconi. Al tempo stava sviluppando Canale 5 e in un'intervista disse che avrebbe ascoltato le telefonate di giovani con buone idee. Dopo due incontro Dell'Utri mi fece conoscere Berlusconi, che dal primo gennaio mi assunse".

TORINO - "Sono al Torino da 12 anni e avevo grandi sogni quando l'ho preso. Ho capito però che certe cose non erano facili da realizzare, anche se poi il Leicester ha vinto il campionato. E' una piccola della Premier ma fattura comunque il doppio del Torino. Siamo però bravi a cercare talenti. Negli ultimi anni abbiamo avuto Immobile, Cerci, Darmian, Maksimovic, Glick, Peres, D'Ambrosio e Ogbonna".

BIG - "Dato lo sviluppo enorme dei diritti televisivi, negli ultimi anni lo scudetto è andato soltanto a Juventus, Milan e Inter. Solo in due occasioni non è successo, con Lazio e Roma. Ad oggi dunque l'obiettivo del Torino è quello di puntare all'Europa. Oggi il calcio italiano dovrebbe veder crescere la competizione al suo interno Avere una squadra come la Juve, che vince 5 o forse 6 scudetti di fila, non fa bene al notro calcio. Quando l'esito è troppo scontato, la gente si diverte meno. Per questo però si devono distribuire diversamente le risorse".