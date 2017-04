Napoli contro l'Inter per il record: mai tutte vittorie a Milano e Roma

Gennaro Arpaia (@gennarojenius9)

29/04/2017 12:00

NAPOLI INTER RECORD / Una trasferta da riflettori puntati, una di quelle notti in cui indossare il vestito buono. Napoli ed Inter saranno due protagoniste speciali, due avversarie anche nel prossimo calciomercato estivo, ma nel frattempo dovranno affrontarsi in campo. Da un lato gli azzurri, vogliosi di conquistare Milano e di non perdere altro terreno dalla Roma seconda, visto l'obiettivo Champions dei ragazzi di Sarri. Dall'altro proprio i nerazzurri, risucchiati da un crollo generale nelle ultime settimane, ma anche capaci di grandi exploit durante la stagione, con un Pioli che dovrà guadagnarsi la fiducia e l'eventuale riconferma proprio in queste ultime uscite, a partire da una gara importante come quella di stasera.

Napoli a caccia di record contro l'Inter: mai violate Milano e Roma nella stessa stagione

Importante anche per un altro motivo: il Napoli cercherà una vittoria a Milano, un colpo grosso che potrebbe valere l'ennesimo record stagionale per gli azzurri. Dopo le vittorie in trasferta contro Milan, Roma e Lazio, infatti, il Napoli cerca di violare ancora una volta Milano nella stessa stagione. Andando a riguardare un po' le news Napoli inerenti la storia azzurra, infatti, alla squadra partenopea non è mai riuscito di vincere nello stesso anno sia a Milano che a Roma con entrambe le squadre cittadine. Un record che forse potrebbe interessare a pochi ma che certifica in pieno il grande rendimento lontano dal San Paolo per i ragazzi di Maurizio Sarri. Il tutto a poche ore dall'anniversario del secondo scudetto: proprio il 29 aprile del 1990, infatti, il Napoli batteva la Lazio al San Paolo e conquistava il suo secondo titolo napoletano dopo quello del 1987. Una vittoria che in città ancora ricordano chiaramente, un successo che segnò anche la fine di un'epoca. E chissà che il ricordo non dia nuova spinta a Sarri e al Napoli, che non vince a San Siro da ben 6 anni e sono chiamati da cinque finali nelle ultime cinque uscite di questa lunghissima stagione.