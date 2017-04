Monaco-Juventus, Mbappé applaude i bianconeri: "Grandissimo club, squadra fantastica"

29/04/2017 11:42

MONACO JUVENTUS MBAPPE' / Kylian Mbappé, attaccante del Monaco, ha parlato della semifinale di Champions League contro la Juventus a 'Mediaset Premium': "La Juventus è un grandissimo club, tutti conoscono la sua storia e quella dei grandi campioni del passato. La squadra è fantastica, ha eliminato il Barcellona dimostrando di avere quello che serve per vincere la competizione, ma anche noi abbiamo grandi qualità e faremo di tutto per arrivare fino in fondo".

S.D.