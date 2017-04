Calciomercato Napoli, Szczesny si può: un anno con Reina e poi...

Gennaro Arpaia (Twitter: @gennarojenius9)

29/04/2017 11:50

CALCIOMERCATO SZCZESNY REINA / Szczesny-Napoli, ora si può; a confermare la trattativa nel prossimo calciomercato estivo per il portiere polacco ci ha pensato direttamente un membro dell'agenzia che gestisce il ragazzo, parlando alla radio ufficiale della squadra di De Laurentiis: "Tornerà a Londra, anche il Napoli è interessato, ma parleremo con l'Arsenal. Dobbiamo decidere con loro il futuro. La squadra azzurra sarebbe una buona soluzione". Un via libera che fa piacere ai partenopei, ormai concentrati su quello che sarà il dopo-Reina. L'agente di Szczesny ha anche ammiccato apertamente al Napoli: il polacco sembra ormai la pedina giusta, visti anche gli altri profili disponibili sulla piazza: l'alternativa sarebbe un portiere giovanissimo da affiancare a Reina, ma ora ADL non vuole più rischiare e il polacco garantirebbe esperienza e qualità ad un'età (27 anni) assolutamente non elevata.

Szczesny può essere il primo colpo del calciomercato Napoli, ma il primo anno sarà con Reina

Ma quale sarebbe poi il futuro di Reina? In vista delle prime ufficialità sui colpi del calciomercato Napoli ci ha pensato il papà dello spagnolo a calmare le acque, anch'egli parlando alla radio ufficiale: "A Pepe piacciono le sfide e ha a cuore il futuro del Napoli. Nessun problema se dovesse arrivare Szczesny". Dunque si va verso la soluzione migliore: gli azzurri punteranno forte sul polacco e proveranno a portarlo a Castel Volturno in estate per far convivere i due estremi difensori almeno per una stagione. Reina, col contratto in scadenza nel 2018, potrebbe poi lasciare l'azzurro e la porta in eredità proprio a Szczesny. Dopo la Roma, dunque, il ragazzo tornerà a Londra, ma sarà solo di passaggio: i Gunners hanno ormai altri profili su cui puntare e vogliono monetizzare per quanto possibile. La cifra non è spropositata (tra i 15 e i 20 milioni di euro per il passaggio a titolo definitivo) e farebbe felici tutti. Giuntoli ed il Napoli aspettano, in attesa di piazzare il primo ed importante colpo della prossima estate azzurra.