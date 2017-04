Calciomercato Roma, ecco la data del nuovo incontro per Kessié

29/04/2017 10:21

CALCIOMERCATO ROMA KESSIE' / La Roma, forte dell'accordo già raggiunto da tempo con l'Atalanta per l'acquisto di Franck Kessié sulla base di 25 milioni più bonus, lavora all'intesa con George Atangana, procuratore del centrocampista ivoriano. L'incontro che è andato in scena giovedì a Milano tra Roma, Atalanta e Atangana non ha portato alla tanto attesa definitiva fumata bianca e servirà un nuovo vertice. Come si legge questa mattina sul 'Corriere dello Sport', il nuovo vertice è previsto nella giornata di mercoledì prossimo.

S.D.