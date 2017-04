Calciomercato Inter, prende quota l'idea Lindelöf. Ma occhio a Mourinho

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

29/04/2017 10:05

CALCIOMERCATO INTER LINDELOF / Con il finale di stagione che si avvicina, il calciomercato Inter vive momenti molto intensi. Giorni di contatti, trattative da portare avanti sotto traccia e incontri da programmare per farsi trovare pronti alla riapertura del calciomercato estivo, con le priorità ben decifrate e, possibilmente, qualche tassello già bloccato. Tra i primi colpi che la proprietà proverà ad assestare c'è sicuramente il centrale di difesa. Caccia ad un nome giovane, ma già affermato e pronto ad inserirsi subito da titolare nello scacchiere nerazzurro. I preferiti del Ds Piero Ausilio per rapporto qualità/prezzo sono Stephan de Vrij e Antonio Rüdiger, ma si tiene d'occhio anche Kostas Manolas. Sull'olandese in scadenza di contratto nel 2018 con la Lazio, e che sta cambiando anche procuratore, è piombato però forte il Milan, complicando così i piani dei vertici interisti che per non restare spiazzati hanno spostato i radar anche all'estero.

Calciomercato Inter, Mourinho prova l'affondo per Lindelöf

Stando a quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', infatti, in casa Inter starebbe prendendo corpo l'ipotesi Victor Lindelöf, svedese classe '94 legato al Benfica da un contratto fino al 2021. Centrale, ma abile anche da terzino destro o da mediano: duttilità che piace ai nerazzurri, ma inevitabilmente anche ad altri grandi club. Soprattutto della Premier League, dove il Manchester United in particolare starebbe spingendo forte per averlo. Lo riferisce oggi il 'Daily Mirror', secondo cui il manager José Mourinho, che lo avrebbe voluto già a gennaio, avrebbe deciso di puntare tutto sullo svedese, arrivando a mettere sul piatto circa 45 milioni di euro. Cifre alle quali diventa davvero complicato competere per l'Inter, anche se potrà disporre di un budget molto importante per il mercato che potrebbe essere ulteriormente rimpolpato anche dalla possibile cessione di Jeison Murillo. Fondamentale, anche su questo fronte, sarà in ogni caso l'arrivo a Milano di Zhang Jindong che domani potrebbe pranzare con il Ds Ausilio per discutere della prossima sessione estiva e dare il via libera ad alcune operazioni.