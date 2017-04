Cagliari, è Prandelli il sogno per la panchina

29/04/2017 09:48

CALCIOMERCATO CAGLIARI PRANDELLI / Cesare Prandelli potrebbe ripartire dalla panchina del Cagliari: secondo quanto scrive 'Tuttosport' oggi in edicola, i dirigenti sardi stanno cercando di convincere l'ex ct, individuato come l'erede ideale di Rastelli. L'ipotesi Cagliari non lascia indifferente Prandelli. Per Rastelli, invece, possibile futuro a Udine (ma l'Udinese è orientata ad andare avanti con Delneri) o in B (attenzione al Bari).

S.D.