Calciomercato Milan, da Ghoulam a Morata: il punto sui possibili acquisti

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

29/04/2017 10:00

CALCIOMERCATO MILAN GHOULAM MORATA / Lo abbiamo ripetuto in più occasioni che c'è molta attesa di vedere quale sarà il tipo di calciomercato che farà il Milan in estate. Tutti si aspettano investimenti importanti e ci sono state rassicurazioni sull'esistenza di un budget sostanzioso da spendere. La nuova proprietà cinese targata Yonghong Li vuole rilanciare il club e riportarlo ai vertici. Per farlo, sarà necessario rinforzare la squadra con giocatori in grado di fare la differenza. Se per l'anno prossimo l'obiettivo è la qualificazione in Champions League, servirà un calciomercato Milan all'altezza nei prossimi mesi. Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli si stanno già muovendo su alcuni profili.

Calciomercato Milan, da de Vrij a Musacchio: situazione in entrata

Per la difesa il Milan punta ad acquistare almeno un nuovo centrale e un terzino sinistro. Per quanto riguarda il primo obiettivo, nel mirino ci sono Stefan de Vrij e Mateo Musacchio. Sono loro due i candidati principali per affiancare Alessio Romagnoli nella prossima stagione. Ieri si parlava già di un accordo del Milan con la Lazio per de Vrij, ma di un'intesa ancora da trovare con gli agenti del giocatore. Per quanto riguarda l'argentino, da tempo nella lista rossonera, pure nel suo caso si era parlato poco tempo di accordo pressoché raggiunto dal Milan con Villarreal e Musacchio. Dunque resta da vedere chi sceglierà il 'Diavolo' per rinforzarsi.

Per quanto concerne il ruolo di terzino sinistro, il nome forte delle ultime ore è quello di Faouzi Ghoulam del Napoli. Ieri è andato in scena un incontro a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e gli agenti dell'algerino. L'ex Saint-Etienne sembra poco propenso a rinnovare il suo contratto (scadenza 2018) con Aurelio De Laurentiis, che comunque sta provando a raggiungere un accordo per il rinnovo di Ghoulam. Il valore di Ghoulam si aggira attorno ai 15 milioni di euro e sulle sue tracce c'è pure l'Atletico Madrid. Il Milan, intanto, attende pure la risposta definitiva di Sead Kolasinac. Il bosniaco in scadenza con lo Schalke 04 deve ancora decidere se accettare di firmare con il 'Diavolo' oppure se andare all'Arsenal.

Per il centrocampo l'obiettivo concreto è Lorenzo Pellegrini del Sassuolo. Anche per lui c'è stato un incontro ieri presso la sede di via Aldo Rossi. L'agente del giocatore ha avuto un colloquio con Mirabelli per parlare del 20enne talento. La situazione in questo caso è un po' delicata, perché c'è di mezzo un'opzione che la Roma ha per riacquistare il giocatore a 10 milioni. Dunque, bisogna attendere le mosse giallorosse prima di avviare la trattativa. Sicuramente la volontà del ragazzo conterà molto, però i capitolini proveranno a ricavare il più possibile. Il prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni. Nel frattempo il Milan non perde di vista obiettivi più di esperienza come Cesc Fabregas del Chelsea e Luiz Gustavo del Wolfsburg.

In attacco il sogno si chiama Alvaro Morata e pare che ci sia stato già un contatto concreto con l'agente dello spagnolo. Si tratta di un'operazione molto costosa tra ingaggio (circa 7 milioni netti) e cartellino (il Real Madrid chiede 70-80 milioni). Il Milan sta valutando pure altri profili, come ad esempio Edin Dzeko della Roma. Molto complicato sarà arrivare a Pierre-Emerick Aubameyang, su cui si è fiondato il PSG offrendo 10 milioni di stipendio al gabonese.