Atalanta-Juventus, da Spinazzola a Guida: ironia e polemiche sui social!

29/04/2017 09:25

ATALANTA JUVE REAZIONI / L'anticipo della 34a giornata di Serie A tra Atalanta e Juventus, terminato 2-2, ha scatenato diverse reazioni social tra ironie e polemiche. Il 'bersaglio' principale delle battute è stato Spinazzola, autore di un autogol. Il giocatore orobico è di proprietà della Juve e questo ha inevitabilmente prestato il fianco all'ironia. "Avevo sentito che Spinazzola sarebbe tornato alla Juve dal prestito, ma non pensavo così presto" uno dei commenti più ricondiviso su Twitter. Le polemiche, invece, hanno riguardato il rigore per la Juventus prima assegnato e poi ritirato dall'arbitro Guida (fallo di mano di Toloi) ed il gol di Freuler, che prima di depositare in rete la palla a tempo quasi scaduto ha toccato il pallone col braccio sugli sviluppi di un rocambolesco contrasto con Buffon. "Guida non se l'è sentita ancora una volta" il commento più ricorrente sul rigore (il riferimento è ad un Juve-Genoa di 4 anni fa e al mancato rigore per fallo di mano di Granqvist).

S.D.

Avevo sentito che Spinazzola sarebbe tornato alla Juve dal prestito, ma non pensavo così presto.#AtalantaJuve — Unfair Play (@unfair_play) 28 aprile 2017