Milan, doppio incontro per i giovani: la Primavera cambia allenatore?

29/04/2017 09:14

MILAN PRIMAVERA TOSCANO / Giornata di lavoro molto intensa, quella di ieri, per i nuovi vertici del Milan. Oltre ai faccia a faccia con gli agenti di De Sciglio, Ghoulam e Pellegrini, infatti, sono andati in scena altri due incontri molto importanti per programmare il futuro del settore giovanile rossonero. Fassone e Mirabelli, riferisce 'La Gazzetta dello Sport', hanno infatti visto Mauro Bianchessi, responsabile tecnico dell'attività di base e dello scouting a livello giovanile, e Filippo Galli, responsabile tecnico dell'attività agonistica giovanile. I due si sono divisi i compiti negli ultimi anni, con il primo che si è occupato dei più piccoli ed il secondo delle squadre più vicine alla prima, con opinioni anche molto diverse. L'idea dei nuovi Ad e Ds è di conservare parte della struttura e nei prossimi giorni arriverà una decisione. Non si escludono sorprese. Intanto per la formazione Primavera si pensa ad un nuovo corso: difficile la permanenza di Stefano Nava, per la panchina si valuta Domenico Toscano.

L.P.