Inter, vertice decisivo: tutto pronto per il ritorno di Oriali

29/04/2017 08:56

INTER ORIALI / La rivoluzione di Suning parte dalle fondamenta di un'Inter che si avvia verso una nuova, profonda rivoluzione. Basi solide, sulle quali costruire il prossimo futuro. E ben prima di sciogliere i dubbi sull'allenatore, la proprietà cinese muove passi importanti riportando in nerazzurro Lele Oriali, con l'annuncio che sembra ormai imminente. I discorsi vanno avanti già da qualche settimane, ma nella giornata di ieri sarebbe andato in scena l'incontro probabilmente decisivo: a Monza, riferisce 'La Gazzetta dello Sport', il Ds Piero Ausilio avrebbe pranzato infatti con l'attuale team manager della Nazionale. Da casa Inter catalogano il faccia a faccia come un normale incontro tra amici, visto che comunque il rapporto tra i due è duraturo e molto forte, ma allo stesso tempo risulta difficile da credere che non si sia parlato di Inter. Anche perché in questo weekend è previsto l'arrivo a Milano di Zhang Jindong, numero uno di Suning, che potrebbe accelerare le varie operazioni avviate.



In questo senso la Figc sarebbe già allertata, anche se non è da escludere la possibilità di un Oriali impegnato contemporaneamente anche con la Nazionale di Ventura, almeno fino al termine delle qualificazioni Mondiali. Ma se ne parlerà in un altro summit tra Ausilio ed il numero uno della Figc, Carlo Tavecchio, che andrà programmato il più presto possibile.

L.P.