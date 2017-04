Calciomercato Torino, Cairo: "Belotti? 100 milioni e lo libero, ma lui..."

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

29/04/2017 08:43

CALCIOMERCATO TORINO BELOTTI / Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato del futuro di Andrea Belotti nel corso di un'intervista concessa al 'Corriere dello Sport': "Belotti richiamato dalle sirene europee? Sinceramente, non lo so. Noi con lui siamo stati chiari: quando il suo agente, dopo il bel campionato dello scorso campionato e l'inizio folgorante di questo, io ho detto va bene, ti allungo il contratto, te ne faccio uno migliore, ma a questo punto mettiamo una clausola rescissoria a 100 milioni soltanto per l'estero. (...) Quindi, ci siamo detti: se qualcuno arriva e offre 100 milioni, io lo lascio andare. Poi, Belotti potrebbe anche dire: 'Io non vado', e allora io evidentemente lo tratterei bene, probabilmente dovrei anche garantirgli qualche ulteriore miglioramento".