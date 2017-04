Calciomercato Napoli, nuovo indizio per Ghoulam: spiragli per il rinnovo?

29/04/2017 08:40

CALCIOMERCATO NAPOLI GHOULAM / Nonostante le pressanti sirene di calciomercato e la distanza attuale tra domanda e offerta, il Napoli non si è ovviamente ancora rassegnato a perdere Faouzi Ghoulam. Per il laterale algerino, in scadenza di contratto nel 2018, sarebbero partiti gli ultimi tentativi da parte della dirigenza azzurra per strappare un nuovo accordo. La proposta partenopea prevede il prolungamento con ritocco dell'ingaggio, che dagli attuali 800mila euro passerebbe a quota 2 milioni. Il giocatore, però, chiede almeno 2,5 milioni, forte anche delle ricche offerta provenienti dall'estero e non solo. Oltre a Liverpool, Tottenham, Atletico Madrid e Paris Saint-Germain, infatti, anche il Milan ora si è inserito nella corsa all'ex Saint-Etienne. Ma stando a quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', gli azzurri avrebbero ora un alleato nella trattativa: si tratta della compagna del calciatore, che vorrebbe restare a Napoli per far nascere il terzo figlio della coppia. La spunterà?



