Calciomercato Milan, Raiola SHOCK: proposto Donnarumma all'Inter. Si tratta!

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

29/04/2017 08:25

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / "Volete Donnarumma?", "Parliamone!". L'ultimo colpo di teatro orchestrato da Mino Raiola ha spiazzato tutti: il noto agente di calciomercato ha offerto il suo assistito Gianluigi Donnarumma all'Inter. Ed il club nerazzurro non ha chiuso la porta al clamoroso trasferimento, anzi!

Secondo quanto si legge sulle colonne del 'Corriere dello Sport', Raiola ha sondato il terreno con la dirigenza dell'Inter per valutare un eventuale interesse per l'acquisto del portiere classe 1999 alla naturale scadenza del suo contratto, attualmente fissata al giugno 2018. Dal club nerazzurro è arrivata un'apertura: Samir Handanovic, in scadenza nel 2019, è un classe 1984 (33 anni a luglio), ambisce a giocare la Champions League e vanta diversi estimatori (come ad esempio il Liverpool). C'è un retroscena: già a 14 anni, Donnarumma è stato vicinissimo a vestire la maglia dell'Inter, ma poi un blitz del Milan fece saltare tutto.

Il piano di Mino Raiola, prevedibilmente, è quello di sondare il terreno con i principali club europei per registrare i vari interessi ed arrivare in posizione di forza in sede di trattativa col Milan per il nuovo contratto di 'Gigio': stando alle recenti news di calciomercato Milan, il procuratore punterebbe ad un ingaggio da 5 milioni a stagione per il suo portiere e ad una percentuale sulla futura rivendita (in stile Pogba) per lui.

Le condizioni del Milan sono diverse. Il club rossonero punta a risolvere il rebus contratto di Donnarumma entro il 30 giugno, altrimenti, in caso di mancata fumata bianca, il giocatore verrà messo sul mercato. L'offerta rossonera per il portiere prevede un ingaggio da 3,5 milioni a stagione, la fascia da capitano e l'acquisto del fratello Antonio.