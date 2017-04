29/04/2017 00:24

INTER FABINHO - L'Inter starebbe pensando a Fabinho per rinforzare il centrocampo per la prossima estate. L'eclettico centrocampista del Monaco sarebbe nel mirino di diversi top-club europei e, stando a 'Le10sports.com', potrebbe lasciare il Principato per un'offerta non inferiore ai 45 milioni di euro. Una valutazione che potrebbe spaventare le corteggiatrici del 23enne brasiliano, sotto contratto fino al 2021 con il Monaco.



G.M.