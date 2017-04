TWITTER - Atalanta-Juventus, Allegri: "Non dobbiamo sentirci invulnerabili"

29/04/2017 00:10

ATALANTA JUVENTUS ALLEGRI - Immancabile il tweet post-partita di Massimiliano Allegri. L'allenatore della Juventus bacchetta la propria squadra anche sui social dopo il pareggio beffa contro l'Atalanta: "Non sentirci invulnerabili ci darà la spinta per migliorarci in vista di mercoledì, dove dobbiamo tornare la Juve concentrata per 95 minuti!", ha postato Allegri su Twitter.

G.M.