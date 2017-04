Atalanta-Juventus, siparietto Dybala-Del Piero: "Non chiederò mai la maglia numero 10"

28/04/2017 23:50

ATALANTA JUVENTUS DYBALA JUVENTUS - Passato e presente della Juventus a confronto nel post-partita di Atalanta-Juventus. Paulo Dybala ha speso parole al miele per Alex Del Piero, incassando a sua volta l'investitura dell'ex capitano bianconero.

DYBALA - "Per me Del Piero è un esempio. Seguire le sue tracce non sarà facile, ma spero di riuscire a fare quello che ha fatto lui in campo e fuori - ha sottolineato l'argentino a 'Sky Sport' - E' una persona sempre corretta, ho avuto il piacere di incontrarlo di persona. Se devo chiedere la maglia numero 10 alla società? Ho sempre detto che la 21 ha un peso enorme. Quello che ha fatto Del Piero con la dieci è difficile da raggiungere. Ho un grande rispetto per il mio numero, se la società me lo chiederà un giorno bene, ma io non andrò mai a chiedere la maglia numero 10. Sarebbe bello diventare una bandiera come lui".



DEL PIERO - "Dybala fa delle cose straordinarie in campo, ha comunque anche una testa e una concretezza da grande campione. Ha tutto per poter diventare il numero uno: gli auguro di diventare più forte di me con la maglia della Juventus, anche se deve farlo secondo quella che è la sua indole e il talento che ha mostrato finora".

S.F. e G.M.