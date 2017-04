Atalanta-Juventus, Dybala: "In campo senza cattiveria, ma non pensavamo al Monaco"

28/04/2017 23:42

ATALANTA JUVENTUS/ Paulo Dybala ha analizzato ai microfoni di 'Premium Sport' il pareggio maturato al termine di Atalanta-Juventus: "Siamo entrati in campo senza cattiveria e abbiamo subito gol, nel secondo tempo abbiamo giocato. Sapevamo che l'Atalanta era tosta da affrontare, abbiamo fatto 1 punto a differenza di altre squadre"

"La Roma sa che ha ancora la possibilità di raggiungerci ed ha anche la partita in casa contro di noi. Stasera volevamo vincere, anche se venivamo da nove vittorie di fila la nostra mentalità è quella di vincere sempre. Testa al Monaco? Sapevamo che l'Atalanta in casa aveva fatto bene contro tutti, ma stasera pensavamo solo a loro, al Monaco penseremo solo da domani. Pressioni? Loro mi vogliono bene, lavorano tutto il giorno con me. Quello che mi dicono lo prendo come fiducia per giocare sempre meglio.

"Gomez in Nazionale? Penso si senta argentino come me, poi credo non possa giocare con l'Italia perché ha già giocato con le giovanili dell'Argentina".

"Mbappé? E' un giovane che ha bruciato le tappe con quello che sta facendo a 18 anni. Mercoledì non sarà facile ma spero di poter aiutare al massimo la mia squadra".

S.F.