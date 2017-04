Atalanta-Juventus, Conti: "Fermato una delle squadre più forti al mondo"

28/04/2017 23:31

ATALANTA JUVENTUS CONTI - Ottima prova dell'Atalanta, che ha fermato sul 2-2 la capolista Juventus. Andrea Conti ha firmato la rete del momentaneo 1-0 per gli orobici: "E' stata una grande emozione segnare contro la squadra più forte del campionato e una delle prime tre al mondo. E' stato un grande pareggio per noi per continuare la corsa all'obiettivo Europa. Sarebbe una bella soddisfazione per i tifosi e la piazza: tutti si aspettavano un calo nella seconda parte di campionato, ma invece stiamo continuando a fare molto bene - ha detto il giovane atalantino a 'Sky Sport' - Io terzino? Non è assolutamente un problema giocare come quarto di difesa, ci gioco nell'Under 21, ho giocato diverse volte in quella posizione. Per me è indifferente".



G.M.